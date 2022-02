FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Puisserguier

FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier, 28 mai 2022, Puisserguier. FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier

2022-05-28 – 2022-05-29

Puisserguier Hérault 3 ème fête de la Clémentine Le samedi : Réception délégation auvergnate

Le dimanche : de 10h à 18 h fête à l’écomusée et sur les parkings alentours

Entrée et animations gratuites Organisé par l’Ecomusée des Mémoires en partenariat en partenariat avec la municipalité, L’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian, la communauté de Communes Sud-Hérault 3ème fête de la clémentine +33 6 76 47 20 57 https://ecomusee-de-puisserguier.webnode.fr/ 3 ème fête de la Clémentine Le samedi : Réception délégation auvergnate

Le dimanche : de 10h à 18 h fête à l’écomusée et sur les parkings alentours

Entrée et animations gratuites Organisé par l’Ecomusée des Mémoires en partenariat en partenariat avec la municipalité, L’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian, la communauté de Communes Sud-Hérault Puisserguier

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puisserguier Autres Lieu Puisserguier Adresse Ville Puisserguier lieuville Puisserguier Departement Hérault

Puisserguier Puisserguier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puisserguier/

FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier 2022-05-28 was last modified: by FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier Puisserguier 28 mai 2022 Hérault Puisserguier

Puisserguier Hérault