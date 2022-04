Fête de la Clausmatt Ribeauvillé, 18 septembre 2022, Ribeauvillé.

Fête de la Clausmatt Ribeauvillé

2022-09-18 11:30:00 – 2022-09-18 16:30:00

Ribeauvillé 68150

Au coeur de la forêt, au lieu-dit La Clausmatt, venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un couscous Tajine ou d’une assiette campagnarde ! Des animations pour petits et grands sont prévues au programme ! En vente sur place : des produits de la ferme et des objets et livres de cuisine.

Au coeur de la forêt, au lieu-dit La Clausmatt, venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un couscous Tajine ou d’une assiette campagnarde ! Des animations pour petits et grands sont prévues au programme ! En vente sur place : des produits de la ferme et des objets et livres de cuisine.

+33 3 89 73 86 15

Au coeur de la forêt, au lieu-dit La Clausmatt, venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un couscous Tajine ou d’une assiette campagnarde ! Des animations pour petits et grands sont prévues au programme ! En vente sur place : des produits de la ferme et des objets et livres de cuisine.

Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2022-01-22 par