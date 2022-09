Fête de la Citrouille Rosheim, 2 octobre 2022, Rosheim.

Fête de la Citrouille

Halle du marché Rosheim Bas-Rhin

2022-10-02 – 2022-10-02

Rosheim

Bas-Rhin

Vente de citrouilles, potirons et coloquintes.

Gastronomie à base de courge, restauration et buvette. Au programme : Jeux, animations, concerts et concours de la plus belle citrouille décorée.

Fête familiale et solidaire, comme à l’accoutumée les bénéfices seront reversés à des association caritatives.

Le cucurbitacée est à l’honneur et on lui fait sa fête. Tout au long de la journée, animations, concerts, décorations, concours de la plus belle citrouille décorée et recettes à base de courges vous font apprécier ce légume.

+33 3 88 95 07 66

