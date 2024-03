Fête de la citrouille Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, samedi 5 octobre 2024.

Fête de la citrouille Un chouette programme autour des cucurbitacées 5 et 6 octobre Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein / réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-05T10:00:00+02:00 – 2024-10-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-10-06T10:00:00+02:00 – 2024-10-06T19:00:00+02:00

Des citrouilles et des courges de toutes les couleurs et de toutes les formes. Au programme : marché de cucurbitacées et de légumes de saison, balades en poneys (uniquement samedi), concert de musique (uniquement dimanche), maquillage, conteurs et ateliers autour de la courge. De quoi amuser et régaler toute la famille.

Rendez-vous : à partir de 10h

De nombreux exposants seront présents au centre du village tout le weekend !

Samedi :

De 14h à 18h : Balade en poney avec Shet 59

A 16h : À vos plumes et encriers : Revivez l’ école du 19e siècle avec la maîtresse ou le maître de l’école du village. Apprenez les matières de la journée..

Dimanche :

De 10h à 12h et de 13h à 18h : Atelier culinaire pain et velouté!

avec l’animateur boulanger Silvain Dekens : Création de pain à la graine de courge avec velouté de potimarron !

avec l’animateur boulanger Silvain Dekens : Création de pain à la graine de courge avec velouté de potimarron ! 14h30-15h/ 15h30-16h/16h30-17h /17h30-18h : Concert « aguacates ». Aux influences musiques du monde et musiques traditionnelles, laissez-vous envoûter par le quartet explosif, sax, trompette, soubassophone, guitare : Aguacate. Le mélange de cultures et d’influences subliment leurs compositions originales au groove communicatif. Tout Public

Tout le weekend :

De 14h et 16h : Conte « la fête de la citrouille » à partir de 6 ans

15h à 18h : Atelier familial sur la thématique de la citrouille !

11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

15h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208