Bouches-du-Rhne Jeux et animations, gratuit pour tous les enfants



Au programme:



– Structure gonflable

– Stand de maquillage

– Parade d’Halloween

– Concours de citrouilles décorées (organisé par Olympic Primeur)

– Stand de dégustations de plat a base de citrouille, potiron

(organisé par l’association les vitrines de ferrières et l’île)

– Chasse aux bonbons chez nos commerçants partenaires



Cette manifestation est organisée par la ville de Martigues en association avec les vitrines de ferrières et l’île. Fête de la citrouille samedi 29 octobre 2022 sur la place Jean Jaurès avec au programme un jeu gonflable, un stand de maquillage, jeux en bois et parade d’Halloween. vitrinesdeferrieres@free.fr +33 4 42 81 37 45 http://www.facebook.com/commercesmartigues/ Martigues

