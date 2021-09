Marquillies Ferme des Mottes Marquillies, Nord Fête de la citrouille Ferme des Mottes Marquillies Catégories d’évènement: Marquillies

Fête de la citrouille

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Ferme des Mottes



Rendez-vous les 25 et 26 septembre 2021 à Marquillies (Ferme des Mottes) pour venir découvrir les citrouilles, potimarrons et autres sortes de cucurbitacées ! Au programme, une ferme aux couleurs d’automne, un marché de producteurs avec plusieurs dizaines de variétés de cucurbitacées, de bons produits locaux à déguster et des artisans présents sur place ! [Accès sur présentation du pass sanitaire]

