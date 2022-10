FÊTE DE LA CIRCULADE ET DU VIN NOUVEAU Caux Caux Catégories d’évènement: Caux

Hrault Samedi 22 Octobre à partir de 19h00 :

A la chapelle des Pénitents

– Introduction de la Fête de la Circulade

– Dégustation du vin primeur

– Concert en hommage à Boby Lapointe organisé par l’A.C.S.C Dimanche 23 Octobre :

– 9h00 : Ouverture de la foire

– 9h30 : Bénédiction du vin nouveau en l’Église de Caux

– 11h45 : Sur le parvis de l’Église Concert des » Gingoï »

Dégustation du vin primeur

Confection de ballons offerts aux enfants par « Les Temps Magiques »

– 15h00 : Animation de foire, espaces de jeux au square

– 17h00 : lancé de bouchons et tirage de la Tombola Toute la Journée :

Vide grenier Brocante, marché gourmand, animation musicale, châtaignes et vin primeur

Réservation pour un emplacement de Brocante : 06.37.54.48.67 organisé par l’association « Les Chats libres de Caux » Deux jours de festivités autour du vin nouveau avec diverses animations pour petits et grands, foire, marché gourmand, dégustations et brocante. Caux

