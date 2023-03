Fête de la choucroute et du folklore Meistratzheim Catégories d’Évènement: 67210

Meistratzheim

Fête de la choucroute et du folklore, 10 septembre 2023, Meistratzheim . Fête de la choucroute et du folklore Meistratzheim 67210

2023-09-10 06:00:00 – 2023-09-10 18:00:00 Meistratzheim

67210 EUR Cette 43ème édition de la fête de la choucroute et du folklore et son marché aux puces, sont organisés par la Société de Musique et le Groupe Folklorique Concordia de Meistratzheim. La fête de la choucroute est l’un des plus grands événements populaires du village, elle réunit différents groupes de musique et de danses folkloriques de toute l’Alsace et d’outre-Rhin.

Le grand moment sera le cortège, à 14h45. Le repas du midi (qui peut être emporté) sera servi sur réservation, avec une seule prévente, le dimanche 4 septembre de 9h a 11h à la salle socioculturelle du village. Une petite restauration place de la mairie est proposée tout au long de la journée, jusqu’à 18 h. Marché aux puces, expositions, tombola, animations et cortège folklorique à 14h45. Repas de midi sur réservation. Petite restauration place de la mairie proposée tout au long de la journée, jusqu’à 18h. Meistratzheim

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: 67210, Meistratzheim Autres Lieu Meistratzheim Adresse Meistratzheim 67210 Ville Meistratzheim Departement 67210 Lieu Ville Meistratzheim

Meistratzheim Meistratzheim 67210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meistratzheim /

Fête de la choucroute et du folklore 2023-09-10 was last modified: by Fête de la choucroute et du folklore Meistratzheim 10 septembre 2023 67210 Meistratzheim Meistratzheim 67210

Meistratzheim 67210