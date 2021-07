Saint-Front Saint-Front Haute-Loire, Saint-Front Fête de la chèvre du Massif central Saint-Front Saint-Front Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Front

Fête de la chèvre du Massif central Saint-Front, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Front. Fête de la chèvre du Massif central 2021-07-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-18

Saint-Front Haute-Loire Saint-Front Fête de la chèvre du Massif central.

Vide grenier, marché de pays, animations, défilés, exposition de volailles. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Front Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Front Adresse Ville Saint-Front lieuville 44.977#4.143

Évènements liés