2022-09-03 06:00:00 – 2022-09-04 Le samedi: concours de pétanque l’après-midi (inscription à partir de 13h30) et soirée moules-frites animée par Samuel Hidier (dès 20h).

Le samedi: concours de pétanque l'après-midi (inscription à partir de 13h30) et soirée moules-frites animée par Samuel Hidier (dès 20h).

Le dimanche: Brocante (dès 6h), rando pédestre, défilé de tracteurs anciens, inauguration officielle avec intronisation. repas sur place. l'après-midi: moto, démonstrations d'engins agricoles,animations diverses. Un week-end festif à Pouligny-St-Pierre communedepoulignystpierre@wanadoo.fr +33 6 61 76 77 67

