FETE DE LA CHAUME – BALADE GOURMANDE ET MUSICALE Gérardmer, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Gérardmer. FETE DE LA CHAUME – BALADE GOURMANDE ET MUSICALE 2021-07-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-11 19:00:00 19:00:00 Route de la Chaume Francis La Chaume Francis

Balade gourmande de 8,5km accessible à tout public agrémentée de 4 menus de produits locaux et d'un concert à chaque point d'arrêt avec accès sur les hauteurs en télésiège pour la partie montante. Limité à 400 participants, sur réservation en ligne par internet. Accès possible au site de départ en navette gratuite au départ de la Place du 08 Mai 1945 de 8h30 à 18h30 environ. En fin de journée : concert de reprises du groupe Téléphone avec The Tribute en accès gratuit ouvert à tous. Départs échelonnés tous les 1/4 d'heures de 11h à 13h30. Ouverture des inscriptions le 11/06. Le tarif indiqué du Pack Marcheur ci dessous comprend : les 4 plats avec boissons, la montée en télésiège, les animations musicales et le gobelet.

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Gérardmer Adresse Route de la Chaume Francis La Chaume Francis Ville Gérardmer lieuville 48.05528#6.91117