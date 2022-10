Fête de la Châtaigne Santranges Santranges Catégories d’évènement: Cher

Cher Santranges Organisée par les Associations Communales, la fête de la châtaigne aura lieu sur le terrain des sport – route de Vailly avec un marché artisanal, produit du terroir, châtaignes natures ou grillées, gâteau à la châtaigne, boudin à l’ancienne, citrouilles .

Animation « Les Affoubertis » à partir de 14h

Possibilité de restauration sur place le midi

Buffet et buvette La fête de la châtaigne +33 6 86 37 42 29 ©CF de Santranges

