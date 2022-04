Fête de la châtaigne Oberbronn Oberbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oberbronn Bas-Rhin EUR Oberbronn, capitale de la châtaigne en Alsace organise la traditionnelle fête de la châtaigne. Vous pourrez flâner dans les ruelles du magnifique village d’Oberbronn à la rencontre d’artisans et d’exposants ainsi que déguster des spécialités autour de la châtaigne tel que le fameux boudin. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’une ambiance musicale festive, vous restaurer aux différents stands et chapiteaux. Cette belle fête d’automne, incontournable dans les Vosges du Nord, saura ainsi ravir petits et grands ! Belle fête d’automne, incontournable dans les Vosges du Nord. Rencontre d’artisans et d’exposants, dégustation de spécialités autour de la châtaigne, ambiance musicale festive. Restauration. +33 6 33 00 99 41 Oberbronn, capitale de la châtaigne en Alsace organise la traditionnelle fête de la châtaigne. Vous pourrez flâner dans les ruelles du magnifique village d’Oberbronn à la rencontre d’artisans et d’exposants ainsi que déguster des spécialités autour de la châtaigne tel que le fameux boudin. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’une ambiance musicale festive, vous restaurer aux différents stands et chapiteaux. Cette belle fête d’automne, incontournable dans les Vosges du Nord, saura ainsi ravir petits et grands ! Oberbronn

