FETE DE LA CHATAIGNE ET DU VIN NOUVEAU – LO CASTANHA E LO VIN NOVEL

Hrault

FETE DE LA CHATAIGNE ET DU VIN NOUVEAU – LO CASTANHA E LO VIN NOVEL
Halles de Béziers
Rue Paul Riquet Béziers Hrault
2022-11-13

Halles de Béziers

Rue Paul Riquet Béziers Hrault

2022-11-13 – 2022-11-13 Béziers

Hrault Venez à la rencontre de nos producteurs locaux pour célébrer la châtaigne sous toutes ses formes autour d’un bon vin de verre.

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux pour célébrer la châtaigne sous toutes ses formes autour d'un bon vin de verre.

Entrée libre.

+33 4 67 36 73 73 https://www.ville-beziers.fr/

