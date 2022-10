Fête de la châtaigne et du cidre et vide-greniers Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-VienneSaint-Brice-sur-Vienne Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Fête de la châtaigne et du cidre et vide-greniers Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne, 1 novembre 2022, Saint-Brice-sur-VienneSaint-Brice-sur-Vienne. Fête de la châtaigne et du cidre et vide-greniers Place de l’église

Haute-Vienne Place de l’église Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne De 8h00 à 17h00. Entrée gratuite. Marché artisanal. Animation musicale. Repas payant, réservation obligatoire.

Vide-grenier : Tarif pour les exposants : 2€ le mètre linéaire. 100 exposants maximum. Inscriptions par téléphone. Pré-inscriptions impérative avant le 28 Octobre. Accueil à partir de 6h, café et viennoiserie offertes après validation d’inscription et règlement. Possibilité de déjeuner sur place, nombreux artisans et métiers de bouches sont à votre disposition ainsi que des stands de restauration rapide, Paëlla, Tapas, Huitres et produits de la mer, Sandwicheries… Organisée par l’association Football Club Saint-Brice-sur-Vienne. Place de l’église Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne

