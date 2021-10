Millas Millas Millas, Pyrénées-Orientales Fete de la Chataigne et de la citrouille Millas Millas Catégories d’évènement: Millas

Pyrénées-Orientales

Fete de la Chataigne et de la citrouille Millas, 31 octobre 2021, Millas. Fete de la Chataigne et de la citrouille

Millas, le dimanche 31 octobre à 10:00 Marché de produits du terroir autour de la chataigne et de la citrouille Millas Halle aux sports Millas Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Millas, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Millas Adresse Halle aux sports Ville Millas lieuville Millas Millas