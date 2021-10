Catenay Catenay Catenay, Seine-Maritime Fête de la Châtaigne Catenay Catenay Catégories d’évènement: Catenay

Seine-Maritime

Fête de la Châtaigne Catenay, 31 octobre 2021, Catenay. Fête de la Châtaigne 2021-10-31 – 2021-10-31

La fête de la châtaigne de Catenay, le dimanche 31 octobre 2021 propose pour l'édition de cette année, un marché de l'artisanat et des saveurs d'automne, des dégustations de châtaignes fraîches, grillées, une randonnée autour de la châtaigne… Restauration possible le midi sur réservation.
+33 2 35 34 00 15

