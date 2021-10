Fête de la châtaigne Binic-Étables-sur-Mer, 31 octobre 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Fête de la châtaigne 2021-10-31 – 2021-10-31 place Heurtel parc de belle issue

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

De nombreuses animations vous attendent : structure gonflable, stands de jeux bretons, pêche aux canards, chamboule-tout… et bien sûr, dégustation de châtaignes grillées ! Une buvette et un salon de thé vous permettront de passer une journée festive et conviviale en famille ou entre amis. Entrée gratuite. Repas d’Automne, réservation possible avec des bons de commande dans les commerces locaux, d’Étables-sur-Mer, boulangerie,maison de la presse etc….

laurence.pigrais@gmail.com +33 6 18 81 48 10

