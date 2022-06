Fête de la châtaigne

2022-11-19 – 2022-11-20 0 EUR Festivité sur le thème de la châtaigne en présence de castanéiculteurs ardéchois. Marché proposant une vingtaine de produits dérivés de la châtaigne : saucissons, fromages, farine, brises, miel, bière, nougat, gâteaux, boudin, torche au marron, marron glacé… Exposition : la châtaigne en Alsace durant tout le week-end. Samedi à 15h : balade vers le vieux châtaignier de Pfaffenheim. Diverses animations, vente de produits à base de châtaignes (farine, miel, bière, nougat, gâteaux, saucisson, fromage), castanéiculteurs ardéchois et exposition. Repas sur réservation samedi soir et dimanche midi. Balade vers le vieux châtaignier. +33 3 89 49 64 05 Festivité sur le thème de la châtaigne en présence de castanéiculteurs ardéchois. Marché proposant une vingtaine de produits dérivés de la châtaigne : saucissons, fromages, farine, brises, miel, bière, nougat, gâteaux, boudin, torche au marron, marron glacé… Exposition : la châtaigne en Alsace durant tout le week-end. Samedi à 15h : balade vers le vieux châtaignier de Pfaffenheim. dernière mise à jour : 2021-12-06 par

