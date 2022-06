Fête de la chasse Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Fête de la chasse Saint-Astier, 10 juillet 2022, Saint-Astier. Fête de la chasse

Bois de Gimel Gimel Saint-Astier Dordogne Gimel Bois de Gimel

2022-07-10 09:30:00 – 2022-07-10 17:00:00

Gimel Bois de Gimel

Saint-Astier

Dordogne De 9h30 à 17h à Gimel. Buvette et restauration sur place.

Présence de chiens d’arrêt, de terrage, meutes toutes races (grand gibier), faucons de chasse. 11h : messe.

Présentation d’une mini-palombière.

Démonstrations : équipage de chasse à courre (chevaux et chiens), technique chiens au ferme (sanglier mécanique).

Tir à l’arc. AFACCC 24 : 06 83 50 20 97 De 9h30 à 17h à Gimel.

Présence de chiens d’arrêt, de terrage, meutes toutes races (grand gibier), faucons de chasse. 11h : messe.

Présentation d’une mini-palombière.

Démonstrations : équipage de chasse à courre (chevaux et chiens), technique chiens au ferme (sanglier mécanique).

Tir à l’arc. +33 6 83 50 20 97 De 9h30 à 17h à Gimel. Buvette et restauration sur place.

Présence de chiens d’arrêt, de terrage, meutes toutes races (grand gibier), faucons de chasse. 11h : messe.

Présentation d’une mini-palombière.

Démonstrations : équipage de chasse à courre (chevaux et chiens), technique chiens au ferme (sanglier mécanique).

Tir à l’arc. AFACCC 24 : 06 83 50 20 97 AFACCC 24

Gimel Bois de Gimel Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Other Lieu Saint-Astier Adresse Saint-Astier Dordogne Gimel Bois de Gimel Ville Saint-Astier lieuville Gimel Bois de Gimel Saint-Astier Departement Dordogne

Saint-Astier Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Fête de la chasse Saint-Astier 2022-07-10 was last modified: by Fête de la chasse Saint-Astier Saint-Astier 10 juillet 2022 Bois de Gimel Gimel Saint-Astier Dordogne

Saint-Astier Dordogne