Fête de la chasse Goulien Goulien Catégories d’évènement: 29770

Goulien

Fête de la chasse Goulien, 21 août 2022, Goulien. Fête de la chasse Site des éoliennes 7 trevern Goulien

2022-08-21 – 2022-08-21 Site des éoliennes 7 trevern

Goulien 29770 Fête champêtre organisée sur le site des éoliennes de Kerest à Goulien autour d’un concours de chiens d’arrêt toutes races sur perdrix grises et d’un ball-trap sur deux fosses. Restauration : ragoût aux pruneaux le midi, petite restauration tout au long de la journée. Loterie et animations . roger.goraguer@orange.fr Fête champêtre organisée sur le site des éoliennes de Kerest à Goulien autour d’un concours de chiens d’arrêt toutes races sur perdrix grises et d’un ball-trap sur deux fosses. Restauration : ragoût aux pruneaux le midi, petite restauration tout au long de la journée. Loterie et animations . Site des éoliennes 7 trevern Goulien

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Goulien Autres Lieu Goulien Adresse Site des éoliennes 7 trevern Ville Goulien lieuville Site des éoliennes 7 trevern Goulien Departement 29770

Goulien Goulien 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goulien/

Fête de la chasse Goulien 2022-08-21 was last modified: by Fête de la chasse Goulien Goulien 21 août 2022 29770 Goulien

Goulien 29770