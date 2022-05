FÊTE DE LA CHASSE ET DE LA RURALITÉ Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine Au programme de la journée : n- Mati Messe de Saint-Hubert à 10h30 avec plus de 20 sonneurs. – Après-midi nConférence débat Devenir de la chasse en 2040 à 15h nSpectacle équestre par les Ecuyers de l’Histoire nDrag par 5 équipages de chasse à courre différents nDéfilé des équipages de chasse à tir nDémonstration de chiens de traineau nCross des piqueux nConcours de déterrage nFédération des chasseurs et associations Tout au long de la journée nNombreux exposants nTravail du bois nArc-Trap / Ball-Trap laser / jeux pour enfants nVoitures anciennes nVieux matériels agricoles Restauration sur place, 3 formules vous sont proposées : – Repas préparé par Le Camélia (40 € – repas + entrée sur site) nFilet de perche beurre blanc et julienne de légumes nPavé de quasi de veau aux shiitakes nTarte sablée framboise yusu nService à table au restaurant panoramique avec vue sur les animations. Réservations au 02 43 07 71 55 – yannick.gatineau@wanadoo.fr – Formule L’entrecôte (22 € – repas + entrée sur site) nEntrecôte 250 g, boeuf fermier du Maine et accompagnement nFromage / dessert nRestaurant sous les tribunes. Réservation par SMS au 06 07 39 68 54 – bouvetnorbert@orange.fr – Casse croûte saucisse frites / chips Le dimanche 12 juin, l’association Chasse, Pêche Milieux Paysage de Villiers-Charlemagne vous donne rendez-vous sur l’hippodrome de Meslay-du-Maine pour la fête de la chasse et de la ruralité. bouvetnorbert@orange.fr +33 6 07 39 68 54 Au programme de la journée : n- Mati Messe de Saint-Hubert à 10h30 avec plus de 20 sonneurs. – Après-midi nConférence débat Devenir de la chasse en 2040 à 15h nSpectacle équestre par les Ecuyers de l’Histoire nDrag par 5 équipages de chasse à courre différents nDéfilé des équipages de chasse à tir nDémonstration de chiens de traineau nCross des piqueux nConcours de déterrage nFédération des chasseurs et associations Tout au long de la journée nNombreux exposants nTravail du bois nArc-Trap / Ball-Trap laser / jeux pour enfants nVoitures anciennes nVieux matériels agricoles Restauration sur place, 3 formules vous sont proposées : – Repas préparé par Le Camélia (40 € – repas + entrée sur site) nFilet de perche beurre blanc et julienne de légumes nPavé de quasi de veau aux shiitakes nTarte sablée framboise yusu nService à table au restaurant panoramique avec vue sur les animations. Réservations au 02 43 07 71 55 – yannick.gatineau@wanadoo.fr – Formule L’entrecôte (22 € – repas + entrée sur site) nEntrecôte 250 g, boeuf fermier du Maine et accompagnement nFromage / dessert nRestaurant sous les tribunes. Réservation par SMS au 06 07 39 68 54 – bouvetnorbert@orange.fr – Casse croûte saucisse frites / chips Meslay-du-Maine

