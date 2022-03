Fête de la Chasse et de la Nature au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde

Indre-et-Loire

Fête de la Chasse et de la Nature au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 28 août 2022, Céré-la-Ronde. Fête de la Chasse et de la Nature au Château de Montpoupon Château de Montpoupon Céré-la-Ronde

2022-08-28 09:00:00 – 2022-08-28 20:00:00

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Céré-la-RondeChâteau de Montpoupon Indre-et-Loire EUR Rendez-vous incontournable de la fin d’été qui rassemble près de 10 000 personnes, la Fête de la Chasse et de la Nature organisée par la Vènerie du Berry se déroulera le dimanche 28 août 2022 au Château de Montpoupon. Au programme :

A 11h, grande messe de Saint Hubert avec de nombreux sonneurs dans la cour du château.

Villages des artistes et exposants,

Spectacles de chiens (chiens de berger, courses de lévrier, chien d’arrêt)

Visite libre du château et du Musée du Veneur.

Concours de trompes de chasse,

Présentation des équipages (avec cavaliers et chiens),

Spectacles équestres

Vente aux enchères

Tirage d’une grande tombola.

A la fin de la journée un drag exceptionnel réunissant tous les équipages. Rendez-vous incontournable de la fin d’été qui rassemble près de 10 000 personnes, la Fête de la Chasse et de la Nature organisée par la Vènerie du Berry se déroulera le dimanche 28 août 2022 au Château de Montpoupon. contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 http://www.montpoupon.com/ Rendez-vous incontournable de la fin d’été qui rassemble près de 10 000 personnes, la Fête de la Chasse et de la Nature organisée par la Vènerie du Berry se déroulera le dimanche 28 août 2022 au Château de Montpoupon. Au programme :

A 11h, grande messe de Saint Hubert avec de nombreux sonneurs dans la cour du château.

Villages des artistes et exposants,

Spectacles de chiens (chiens de berger, courses de lévrier, chien d’arrêt)

Visite libre du château et du Musée du Veneur.

Concours de trompes de chasse,

Présentation des équipages (avec cavaliers et chiens),

Spectacles équestres

Vente aux enchères

Tirage d’une grande tombola.

A la fin de la journée un drag exceptionnel réunissant tous les équipages. Château de Montpoupon

Château de Montpoupon Céré-la-Ronde

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde, Indre-et-Loire Autres Lieu Céré-la-Ronde Adresse Château de Montpoupon Ville Céré-la-Ronde lieuville Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Departement Indre-et-Loire

Fête de la Chasse et de la Nature au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde 2022-08-28 was last modified: by Fête de la Chasse et de la Nature au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 28 août 2022 Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire