Fête de la chasse Duhort-Bachen, samedi 2 mars 2024.

Fête de la chasse Duhort-Bachen Landes

L’ACCA de Duhort Bachen vous propose de venir à leur traditionnelle Fête de la Chasse. Un moment convivial, de partage et d’échange autour d’un menu des plus alléchants

– Garbure à l’ancienne

– Sauce de Sanglier

– Sanglier à la ficelle cuit au feu de bois et ses flageolets

-Salade

– Dessert

– Café, digestif et vins compris

La salle est chauffée, le service débutera à 20h30 précise

Il ne vous reste plus qu’à réserver ! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:30:00

fin : 2024-03-02

Salle Pierre Dubroca

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la chasse Duhort-Bachen a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Aire sur l’Adour