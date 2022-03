Fête de la chasse, de la nature et du cheval Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

2022-06-27 – 2022-06-28

2022-06-27 – 2022-06-28

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Diner concert avec les trompes des volcans sur réservations le Samedi 27 Juin et Exposition canine, brocante pour collectionneurs sur le thème de la chasse, de la pêche et de la vénerie et l’équitation. Spectacles et animations. +33 7 62 95 86 77 Saint-Pourçain-sur-Sioule

