Fête de la chasse Bringolo, 11 juin 2022, Bringolo.

Fête de la chasse Bringolo

2022-06-11 – 2022-06-12

Bringolo 22170 Bringolo

Samedi : balltrap à 14h et concours de boules en doublettes à 15h. Dimanche concours de chiens d’arrêt et de meutes à partir de 9h, balltrap à 10h et 15h, célébration de la Saint-Hubert avec sonneurs à 10h30, apéritif puis repas ouvert à tous à 12h dans le parc du château, concours de boules en doublettes formées à 15h (1er prix de 120 €, 8 prix assurés). Panier garni au meilleur joueur sur les 2 jours. Tout l’après-midi : stands divers, salon de thé, buvette.

Samedi : balltrap à 14h et concours de boules en doublettes à 15h. Dimanche concours de chiens d’arrêt et de meutes à partir de 9h, balltrap à 10h et 15h, célébration de la Saint-Hubert avec sonneurs à 10h30, apéritif puis repas ouvert à tous à 12h dans le parc du château, concours de boules en doublettes formées à 15h (1er prix de 120 €, 8 prix assurés). Panier garni au meilleur joueur sur les 2 jours. Tout l’après-midi : stands divers, salon de thé, buvette.

Bringolo

dernière mise à jour : 2022-05-21 par