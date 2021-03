Saint-André-d'Hébertot Saint-André-d'Hébertot Calvados, Saint-André-d'Hébertot Fête de la Charité Saint-André-d'Hébertot Catégories d’évènement: Calvados

Saint-André-d'Hébertot

Fête de la Charité, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-André-d'Hébertot. Fête de la Charité 2021-07-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-31 Parc du Château Le bourg

Saint-André-d’Hébertot Calvados Saint-André-d’Hébertot Les confréries de Charité seront à l’honneur à Saint-André-d’Hébertôt.

Une procession se tiendra dans le parc du Château du village.

Cérémonie religieuse.

Un verre de l’amitié offert par la municipalité. Les confréries de Charité seront à l’honneur à Saint-André-d’Hébertôt.

Une procession se tiendra dans le parc du Château du village.

Cérémonie religieuse.

Un verre de l’amitié offert par la municipalité. +33 2 31 64 05 42 http://www.saintandredhebertot.fr/ Les confréries de Charité seront à l’honneur à Saint-André-d’Hébertôt.

Une procession se tiendra dans le parc du Château du village.

Cérémonie religieuse.

Un verre de l’amitié offert par la municipalité. Les confréries de Charité seront à l’honneur à Saint-André-d’Hébertôt.

Une procession se tiendra dans le parc du Château du village.

Cérémonie religieuse.

Un verre de l’amitié offert par la municipalité.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-André-d'Hébertot Autres Lieu Saint-André-d'Hébertot Adresse Parc du Château Le bourg Ville Saint-André-d'Hébertot