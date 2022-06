Fête de la Chapelle Sainte-Marie Sainte-Marie Catégories d’évènement: 35600

Sainte-Marie

Fête de la Chapelle Sainte-Marie, 26 juin 2022, Sainte-Marie. Fête de la Chapelle Lieu-dit Saint-Jean d’Épileur Chapelle Saint Jean d’Epileur Sainte-Marie

2022-06-26 09:30:00 – 2022-06-26 18:00:00 Lieu-dit Saint-Jean d’Épileur Chapelle Saint Jean d’Epileur

Sainte-Marie 35600 Sainte-Marie La fête de La Chapelle Saint Jean d’Epileur est un évènement familial, festif, musical, traditionnel et gustatif !

Balade en calèche, jeux en bois d’antan, concert, repas festif, vente de pains cuits au feux de bois… 9h30 : randonnée familiale 8 km ( avec ravitaillement : participation : 1€)

10h30 : messe – 12h30 : repas champêtre (voir tarifs)

15h30 – 18h30 : guinguette (gratuit).

