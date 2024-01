Fête de la chandeleur avec l’association Les amis de Marignane et de la Provence Plaine Notre Dame Marignane, vendredi 2 février 2024.

Vous êtes invités à fêter la chandeleur à la chapelle Notre-Dame de Pitié.

Son nom officiel est « la présentation du Christ au temple ». C’est la fête de la lumière qui termine le temps de Noël. Des navettes sont bénies pour ce jour bien particulier.

Chaque année, à l’occasion de la chandeleur, est célébrée la bénédiction des navettes à la chapelle Notre-Dame de Pitié, sur la Colline. Ainsi le veut la tradition, reprise en 1990 (après la disparition de celle de la chapelle du Rouet à Carry) par le Président des Amis du Vieux Marignane de l’époque, René Maurel.



La navette est un biscuit provençal à la forme d’une barque qui symboliserait l’arrivée de Sainte-Marthe, Marie-de-Béthanie et Saint-Lazare qui auraient débarqué sur le bord de notre Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, quelques semaines après la mort du Christ.



La présentation de la crèche blanche est vraiment unique.

Quarante jours après sa naissance, Marie et Joseph présentent Jésus au temple de Jérusalem que l’on désigne sous le nom de « Crèche Blanche » appelée ainsi, à cause du rideau blanc qui évoque la nativité toujours en place.

Vous y trouverez le Grand Prêtre, le prêtre Siméon, et Anna. .

