Fête de la Céta’science Martigues, 2 octobre 2021, Martigues.

Fête de la Céta’science 2021-10-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-02 19:00:00 19:00:00 Maison de Carro Espace social culturel et sportif

Martigues Bouches-du-Rhône

Des ateliers aux conférences en passant par des expositions et des courts-métrages, découvrez le monde mystérieux des cétacés de Méditerranée.

Rencontrer des professionnels engagés au quotidien pour la préservation des cétacés.

Comprendre le rôle clé des cétacés dans l’écosystème marin.

En apprendre plus sur ce qui menace leur population.

Découvrir les bons gestes à adopter pour les préserver.

Partager des moments conviviaux avec des passionnés.



A la fin de journée, nous partagerons un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire !



Miraceti est une association loi 1901 d’intérêt général issue de la fusion de 3 associations : le GIS3M, le GECEM et Souffleurs d’Ecume.

Nous avons pour vocation la connaissance et la préservation des cétacés et de l’écosystème marin.



Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui. Pour sa 30e édition, le thème 2021 est “Eurêka ! L’émotion de la découverte”.

Dans le cadre de la 30ème édition de la Fête de la Science, rendez-vous à la Fête de la Céta’science.

Un événement exclusif autour des dauphins et des baleines, organisé par Miraceti !

La Fête de la Céta’science c’est quoi ?

maisoncarro@aacs.martigues.fr +33 4 42 49 61 30

