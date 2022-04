Fête de la cerise Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: 68590

Thannenkirch met à l'honneur la cerise lors d'un week-end festif et gourmand ! De nombreuses animations sont programmées durant tout le week-end. Vous pourrez déguster de nombreuses spécialités à base de cerises : tartes, mendiants, beignets, tartes flambées aux cerises. Un repas est également servi le dimanche à midi (jambon braisé et sa garniture). Des animations sont prévues tout le week-end : défilé costumé, bal montagnard, jeu de quille, animation musicale, marché artisanal,… Découvrez la cerise dans tous ses états au cœur du village montagnard de Thannenkirch ! Apéritif concert, animations autour du thème de la cerise, marché artisanal, jeu de quilles et de nombreuses spécialités culinaires, à base de ce fruit d'été si apprécié, vous attendent ! +33 6 13 02 64 98

