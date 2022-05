Fête de la cerise Escoussans, 12 juin 2022, Escoussans.

Fête de la cerise Escoussans

2022-06-12 – 2022-06-12

Escoussans Gironde Escoussans

EUR 0 0 Venez fêter l’arrivée des beaux jours et de la saison pour la 12 é édition de la fête des cerises d’Escoussans! Au programme :

-vide grenier et petite restauration sur place

-structure gonflable

-balade à poney

Et surtout les fameux concours du meilleur clafoutis (réception des clafoutis avant 11h 30 ) et le concours du meilleur cracheurs de noyaux. 3 prix seront décernés par concours .

De quoi s’amuser en famille et se régaler!!

Comité des fêtes d’Escoussans

Escoussans

dernière mise à jour : 2022-05-05 par