Indre-et-Loire Richelieu À partir de 2023, l’association Tout Terre organisera une Fête de la Céramique à Richelieu, commune située au carrefour de la Touraine, de l’Anjou et du Poitou. Chaque deuxième weekend de septembre, un marché de potiers accueillera trente à quarante professionnels qui proposeront leurs créations. De plus, le musée et plusieurs associations culturelles de Richelieu, partenaires de cet évènement, proposeront une programmation sur le thème de la céramique.

Au programme de la Fête : Le musée municipal de Richelieu accompagnera l'évènement en mettant l'accent sur sa collection de faïences de Moustiers qui a appartenu au duc de Richelieu. La Galerie Arts'Buste exposera des dessins à l'encre et des bols de Charles Hair, réputé pour ses émaux.

