FÊTE DE LA CAVE Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes

FÊTE DE LA CAVE Portiragnes, 30 juillet 2022, Portiragnes. FÊTE DE LA CAVE

3 Avenue de l’Égalité Portiragnes Hérault

2022-07-30 – 2022-07-30 Portiragnes

Hérault Fête de la cave – ALMA CERSIUS Samedi 30 juillet 2022 A partir de 19h – Devant l’espace vente de Portiragnes Cave ALMA CERCIUS 5€ le verre de 3 dégustations

Parking à proximité de l’espace vente Restauration sur place avec Foodtrucks

Animation musicale Fête de la cave – ALMA CERSIUS info@almacersius.com +33 4 67 90 91 90 http://almacersius.com/ Fête de la cave – ALMA CERSIUS Samedi 30 juillet 2022 A partir de 19h – Devant l’espace vente de Portiragnes Cave ALMA CERCIUS 5€ le verre de 3 dégustations

Parking à proximité de l’espace vente Restauration sur place avec Foodtrucks

Animation musicale Portiragnes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Portiragnes Autres Lieu Portiragnes Adresse 3 Avenue de l'Égalité Portiragnes Hérault Ville Portiragnes lieuville Portiragnes Departement Hérault

Portiragnes Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes/

FÊTE DE LA CAVE Portiragnes 2022-07-30 was last modified: by FÊTE DE LA CAVE Portiragnes Portiragnes 30 juillet 2022 3 Avenue de l'Égalité Portiragnes Hérault

Portiragnes Hérault