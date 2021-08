La Cassagne La Cassagne Dordogne, La Cassagne Fête de La Cassagne La Cassagne La Cassagne Catégories d’évènement: Dordogne

La Cassagne

Fête de La Cassagne La Cassagne, 21 août 2021, La Cassagne. Fête de La Cassagne 2021-08-21 – 2021-08-22

La Cassagne Dordogne La Cassagne Marché festif animé par la Banda de Neuvic à partir de 18h30 le samedi et vide grenier avec repas sanglier à la broche, animé par la Band’à Ben.

Tout le wee-end randonnées libres balisées. Pass sanitaire sauf rando Marché festif animé par la Banda de Neuvic à partir de 18h30 le samedi et vide grenier avec repas sanglier à la broche, animé par la Band’à Ben.

Tout le wee-end randonnées libres balisées. Pass sanitaire sauf rando Marché festif animé par la Banda de Neuvic à partir de 18h30 le samedi et vide grenier avec repas sanglier à la broche, animé par la Band’à Ben.

Tout le wee-end randonnées libres balisées. Pass sanitaire sauf rando lacassagne dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Cassagne Autres Lieu La Cassagne Adresse Ville La Cassagne lieuville 45.04508#1.31697