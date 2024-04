Fête de la carpe Lingé, dimanche 16 juin 2024.

Fête de la carpe Lingé Indre

Dimanche

Journée dédiée à la production piscicole en Brenne ainsi qu’aux autres productions agricoles locales dans un cadre agréable au sein même d’une pisciculture. Une journée conviviale qui s’annonce remplie d’échanges.

Organisée par les Jeunes Agriculteurs des Mille Etangs, cette journée à pour vocation à promouvoir les productions agricoles locales et tout particulièrement la pisciculture qui reste l’activité phare de notre secteur. Les visiteurs souhaitant se restaurer pourront déjeuner le midi grâce aux différents producteurs locaux qui proposeront plats et desserts. La carpe, espèce la plus produite dans nos étangs sera mise à l’honneur. Les JA vous attendent nombreux pour venir déguster les fameuses Frites de Carpe, toute la journée. Le site pourra accueillir environ 400 places assises abritées afin que les visiteurs passent un moment convivial dans un cadre nature. Visite de la pisciculture prévue à 11h et à 15h se concluant par une pêche de

bassin avec possibilité d’achat de carpe. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

La Gabrière

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Fête de la carpe Lingé a été mis à jour le 2024-04-05 par Destination Brenne