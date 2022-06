Fête de la Caravane des dix mots Paris Rue des enfants, 24 juin 2022, Paris.

Le vendredi 24 juin 2022

de 17h00 à 21h00

. gratuit

Restitution festive et publique des ateliers qui ont eu lieu tout au long de l’annéesur le thème de la francophonie, autour des mots « décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre ». Saynètes, exposition d’arts plastiques, photos, chant-signe, lectures, atelier radio, spectacle de magie.

La Caravane des dix mots Paris

Cette manifestation s’inscrit dans un vaste projet mené par l’association Caravane des dix mots :

Située à Lyon et créée en 2003, celle-ci s’appuie sur le dispositif Dis-moi dix mots, porté par le Ministère de la Culture et de la Communication. Ce projet artistique pluridisciplinaire et participatif vise à mettre en place des ateliers autour de dix mots retenus chaque année. Ces mots sont choisis par différents pays francophones et le projet fédère chaque année une trentaine de pays dont les actions sont valorisées dans un film collaboratif issu des images filmées par les différents porteurs de projets.

La Compagnie Les Toupies participe depuis 2017 à la Caravane des dix mots et porte cette action sur Paris depuis 2020.

À travers la mise en place de ce projet, nous souhaitons proposer à nos adhérents et aux personnes accueillies chez nos partenaires de participer à une aventure collective de création autour d’un thème commun afin de renforcer et développer les liens intergénérationnels, ceci dans un esprit ludique et créatif.

Ce projet permet aussi d’allier la dimension artistique et créative en créant des passerelles entre les disciplines (écriture, théâtre, musique, arts plastiques, danse, vidéo…) et les publics (enfants/ adultes/ personnes en situation de handicaps/ séniors) tout en s’inscrivant dans un projet à échelle internationale.

Au-delà de son aspect créatif, ce projet vise à promouvoir la diversité et la richesse de la langue française en permettant à tout un chacun de réfléchir, de se questionner sur le langage et de résonner poétiquement avec les mots, leur signification, leur évocation, dans une dynamique collective.

Renforcer la mixité des publics et permettre aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie culturelle est le cœur de ce projet. En effet, nous pensons que favoriser la participation des personnes en situation de handicap à la vie culturelle ne peut que contribuer à faciliter leur inclusion et lutter contre la stigmatisation à leur égard. À ce titre, la déclaration de Fribourg sur les droits culturels est un texte de référence pour ce projet.

La particularité et la force du projet est qu’il réunit à la fois des structures qui travaillent dans le champ médico-social, associatives ou institutionnelles, ainsi que des structures socio-culturelles et des artistes.

À venir …

La projection du film de l’édition 2022 de la Caravane des dix mots Paris aura lieu le jeudi 20 octobre 2022 à 19h au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, Paris 12e.

Une proposition de La Compagnie Les Toupies

avec le soutien de la Mairie de Paris 12e en partenariat avec la Caravane des dix mots de Lyon, CAMSP Janine Levy, Centres Paris Anim Bessie Smith, Maison des Ensembles et Maurice Ravel, Cie Sol Lucet Omnibus, COJ Dumonteil, Délidémo, EAM Anne Bergunion – Œuvres d’Avenir, Pavillon Culturel de l’Association UGOP, Personimages, SAVS Didot, Théâtre Douze.

Dans le cadre du Mois Parisien Handicap.

Rue des enfants Rue Bignon 75012 Paris

Contact : 0953644913 anastassia@compagnielestoupies.org https://compagnielestoupies.org/2022%20-05-29%20Flyer%20A5%20Caravane%20des%20Dix%20Mots%20Paris.pdf

