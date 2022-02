Fête de la cale Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire A l’occasion de la fête “Cap Confluence” organisée par les bateliers Ligériens, l’écoMusée du Véron vous guide sur les traces de la vie marinière du 18ème siècle. Vous apprécierez un hameau qui entretien avec la Loire une relation très particulière mêlant douceur de vivre et forts caractères. Deux séances : de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30.

Tous publics – Gratuit

