du mardi 24 août au dimanche 29 août à Cueillette de Chanteloup

Tout au long de la semaine, venez découvrir un peu plus la nature et la ferme près de chez vous à travers des ateliers, des visites commentées et des animations pour enfants. Demandez-nous le programme détaillé ! C’est aussi la période idéale pour venir ramasser vos pommes de terre de la nouvelle récolte pour les conserver tout l’hiver !

Vous payez ce que vous cueillez (fruits, légumes, fleurs), animations gratuites.

Du travail de la terre à la dégustation, animations gourmandes et ludiques Cueillette de Chanteloup Rue de la Cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne

2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T09:30:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T09:30:00 2021-08-29T19:00:00

