FÊTE DE LA BROCHETTE À SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

FÊTE DE LA BROCHETTE À SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire, 6 août 2022, Mauges-sur-Loire. FÊTE DE LA BROCHETTE À SAINT LAURENT DE LA PLAINE

Parc de l’espérance SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire SAINT LAURENT DE LA PLAINE Parc de l’espérance

2022-08-06 – 2022-08-07

SAINT LAURENT DE LA PLAINE Parc de l’espérance

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire Le comité des fêtes de Saint-Laurent-de-la-Plaine organise pour une nouvelle année la fête de la brochette à Saint-Laurent-de-la-Plaine le week-end du 6 et 7 août. Venez nombreux en famille ou entre amis ! Au programme : **Samedi 6 août**

>À partir de 13h30 : concours de palets sur plomb >Jusqu’à 2h : soirée disco gratuite avec DJ « Créative SHOW » **Dimanche 7 août**

>À partir de 7h : vide grenier >13h à 20h : animations diverses :

– concours de mini-pelle,

– structures gonflables pour enfants,

– foot free-style avec « Trick me -Corentin Baron »,

– animations avec Francky Williams (maquillage pour enfants, cerceau aérien, clown, jongleur, poneys et chèvres)

– animation musicale avec « Samba Baladi » >21h à 22h30 : diner spectacle avec « les Stormiens » >23h : feu d’artifice Restauration tout le week-end,

Entrée Gratuite ! SAINT LAURENT DE LA PLAINE Parc de l’espérance Mauges-sur-Loire

Détails Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire

FÊTE DE LA BROCHETTE À SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire 2022-08-06 was last modified: by FÊTE DE LA BROCHETTE À SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 6 août 2022 Parc de l'espérance SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire