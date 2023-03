Fête de la bretzel Uttwiller Uttwiller Catégories d’Évènement: 67330

Uttwiller

Fête de la bretzel, 13 août 2023, Uttwiller

2023-08-13 08:00:00 – 2023-08-13 19:00:00

67330 Uttwiller 24eme édition de la Fête de la Bretzel et marché aux puces organisé par l’Association de sport et de loisirs culturel d’Uttwiller. Restauration midi et soir assurée par les organisateurs. (tartes flambées, bretzels cuites sur place…)

Marché est ouvert aux particuliers, brocanteurs et antiquaires. Dégustation de bretzels fraîches cuites sur place toute la journée.

Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la bretzel sur 4 fresques situées dans le village. Musique, restauration et brocante +33 6 01 28 42 53 Uttwiller

