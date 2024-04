Fête de la bretzel Ostheim, samedi 1 juin 2024.

Fête de la bretzel Ostheim Haut-Rhin

Venez déguster la gourmandise préférée des alsaciens à l’occasion de cette fête !

Venez profiter de cette fête de village centrée sur la spécialité alsacienne du bretzel. Au programme animation musicale et dansante, restauration autour de déclinaisons de bretzels salées/sucrées et course de canards avec tombola sur la Fecht. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01

Place des cigognes

Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est jlhubert@free.fr

L’événement Fête de la bretzel Ostheim a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr