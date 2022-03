Fête de la Bretagne Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Sérent Morbihan Sérent Morbihan Samedi 14 mai : Conférence sur la Bretagne : film et échange Dimanche 15 mai : Vide-grenier, marché de produits locaux, défilé de bagad, expositions véhicules de courses et camions. Samedi 14 mai : Conférence sur la Bretagne : film et échange Dimanche 15 mai : Vide-grenier, marché de produits locaux, défilé de bagad, expositions véhicules de courses et camions. Sérent

