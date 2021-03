Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Fête de la Bretagne Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Fête de la Bretagne, 14 mai 2021-14 mai 2021, Quimperlé. Fête de la Bretagne 2021-05-14 – 2021-05-24

Quimperlé Finistère Malgré le contexte incertain, la Fête de la Bretagne, reportée l’an dernier, aura bien lieu en 2021. La 13e édition se déroulera du 14 au 24 mai prochain.

https://www.fetedelabretagne.bzh/

La programmation 2021 n’est pas encore bouclée et ceux qui souhaitent se faire connaître peuvent encore le faire.

