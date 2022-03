Fête de la Bretagne – Lesneven Lesneven, 12 mai 2022, Lesneven.

2022-05-12 14:00:00 – 2022-05-15

Lesneven Finistère

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh (Festival pluridisciplinaire)

À travers une programmation éclectique et accessible, ce sont 3 jours de fête que vous proposent la ville de Lesneven, le CFACL, l’UTL et Ti Ar Vro Leon. Un concentré de singularités bretonnes, autour de la création, du partage et surtout de la convivialité.

Jeudi 12 mai, 14h : Conférence sur les langues minoritaires par Rozenn Milin

Samedi 14 mai, 16h/19h : Bagad, Avel Dro, Jeux Bretons, Scène ouverte

Samedi 14 mai, 19h/00h : Fest-noz avec Ben & Léon ; Boderiou/Salaun ; Tildé ; Tallec/Noguet Quartet

Dimanche 15 mai, 10h : Pièce de théâtre familiale An Albatroz par la compagnie La Obra

culture.lesneven@orange.fr +33 2 98 83 57 96 http://www.lesneven.bzh/

