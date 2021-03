Fête de la Bretagne / Gwel Breizh Lesneven Parc de la maison d’accueil, 20 mai 2021-20 mai 2021, Lesneven.

Fête de la Bretagne / Gwel Breizh Lesneven

du jeudi 20 mai au samedi 22 mai à Parc de la maison d’accueil

Portée par le plaisir de se rassembler, faire la fête et découvrir notre région et ses talents, la Fête de la Bretagne est un rendez-vous familial unique qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde.

Un emgav evit lidañ hon sevenadur eo Gouel Breizh. Emgavioù e leizh, digor bras d’an holl evit kejañ, ober ar fest, kozh ha yaouank, a vez aozet e pemp korn ar bed.

A travers une programmation éclectique et accessible, ce sont 3 jours de fête que vous proposent la Ville de Lesneven, le CFACL et Ti Ar Vro Leon. Un concentré de singularités bretonnes, autour de la création, du partage et surtout de la convivialité.

**Jeu 20 mai _ 14h**

**Conférence sur le thème de la Bretagne**

CINÉMA EVEN

Organisateur UTL Kreiz Bro Leon

Tout Public – Gratuit

**Ven 21 mai _ 20h30**

**Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour**

**Yannick JAULIN**

**(Seul en scène)**

L’ARVORIK

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le voilà qu’il parle de son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale. Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet, musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la transmission, car avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être au monde.

Réservations : CFACL ou Ticketmaster

_Distribution_

_De et avec Yannick JAULIN ; Accompagnement musical : Alain LARRIBET ; Collaboration à l’écriture : Morgane Houdemont et Gérard Baraton ; Regards extérieurs : Gérard Baraton, Titus ; Création lumière : Fabrice Vétault ; Création son : Olivier Pouquet_

**Sam 22 mai**

**Dès 16h _ Place de la Mairie**

Une après-midi festive et ludique au centre-ville de Lesneven avec le Bagad Bro An Aberioù, les trublions Sérot / Janvier et leur Groove Compagnie (fanfare), des initiations à la danse bretonne par Avel Dro Gwiseni.

**Dès 19h _ Parking de Saint-François**

**FEST-NOZ**

Gratuit, restauration, crêpes et buvette sur place

**Talec-Noguet Quartet**

Donder dibar ar gwerzioù da servij trañs ar gavotenn ! Rozenn Talec ha Yannig Noguet a ginnig deoc’h ur sonerezh bev ha yac’h evit ho treid, mes ivez dous ha flour evit ho kleved.

La singularité et la profondeur de la Gwerz au service de la transe de la gavotte ! Rozenn Talec et Yannig Noguet proposent une musique vivante et énergique pour les pieds, mais aussi douce et délicate pour les oreilles. En quartet, Julien PADOVANI et Timothée LE BOUR renforcent la transe hypnotique de l’accordéon avec les saxophones.

**Duo Boderiou-Salaun**

Ar gavotenn, etre Leon ha Kerne, kanet ha diskanet gant mouezhioù nerzhus.

Deux voix puissantes kan et diskan la gavotte, du Léon aux Monts d’Arrée.

**Ben & Leon**

Ur vombard, ur voest an diaoul, ur pal : lakaat ac’hanoc’h da zañsal !

Une bombarde, un accordéon, un seul but : vous faire danser sur des airs traditionnels !

**Sérot / Janvier et la Groove Compagnie**

Ur fañfar liesliv a lak an divesker da zañsal hep gouzout dezho, birvilh spontus !

Une fanfare à danser qui (ré)anime la rue autant que le fest-noz et nous entraine instantanément dans la danse. L’excitation est à son comble quand cette déferlante colorée déboule, où s’entremêlent rondes endiablées et notes chatoyantes, ! Une musique à danser tant percutante qu’impertinente…

Ce sont 3 jours de fête que vous proposent la Ville de Lesneven, le CFACL et Ti Ar Vro Leon. Soutien de la Région Bretagne et Tourisme Côte des Légendes

Parc de la maison d’accueil rue de la marne lesneven, 29260 Lesneven Lesneven Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T14:00:00 2021-05-20T16:00:00;2021-05-21T20:30:00 2021-05-21T22:00:00;2021-05-22T16:00:00 2021-05-22T23:30:00