Fête de la Bretagne / Gouel Breizh Région Bretagne Rennes, vendredi 17 mai 2024.

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh 16e édition du vendredi 17 mai au dimanche 26 mai 2024. Vendredi 17 mai, 20h00 Région Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T23:59:00+02:00

Née de la volonté de la Région de réunir toute la diversité de la culture bretonne, la Fête de la Bretagne permet, depuis 2009, aux Bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et partager leur identité avec le plus grand nombre.

La Fête de la Bretagne est un rendez-vous familial unique qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde.

À travers une programmation éclectique mais accessible, ces 10 jours de fête vous proposent un concentré de singularités bretonnes, autour de la création, du partage et surtout de la convivialité.

Programme à consulter sur https://www.fetedelabretagne.bzh/

Région Bretagne 283 Avenue Général George Smith Patton, 35700 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « fetedelabretagne@bretagne.bzh »}] [{« link »: « https://www.fetedelabretagne.bzh/ »}]