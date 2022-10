Fête de la Bretagne – Gouel Breizh

2023-05-11 – 2023-05-13 Portée par le plaisir de se rassembler, faire la fête et découvrir la région et ses talents, la Fête de la Bretagne est un rendez-vous convivial unique qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde. Au fil des éditions passées, à travers une programmation éclectique mais accessible, ces 10 jours de fête ont proposé un concentré de singularités bretonnes, autour de la création, du partage et surtout de la convivialité.

Les évènements du programme officiel se sont rassemblés autour de valeurs partagées, qui font l’essence de la Bretagne, telles que le côté festif, la vitalité associative notamment à travers la place des bénévoles ou encore le faire-ensemble. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

