Fête de la Bretagne – Fête des Bagadoù Saint-Cast-le-Guildo, 15 mai 2022, Saint-Cast-le-Guildo.

Fête de la Bretagne – Fête des Bagadoù Saint-Cast-le-Guildo

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

Fête des bagadoù et concours départemental 5e catégorie 2022 à Saint-Cast-le Guildo

Cette journée de la Bretagne, soutenue par la municipalité de Saint-Cast-le Guildo et de nombreux sponsors, sera le moment fort de la station, à

l’aube de la saison estivale.

Programme :

– 11h/12h : Grand défilé, Bord de mer,

– 12h30/18h30 : sur le Stade de foot

– 12h30/13h30 : Prestation de Cercles de Danses

– 13h30 : Concours des batteurs

– 14h30 : Concours des bagadoù

– 17h15 : Concert de bagadoù & PipeBand

– 18h15 : Résultats du concours

– 18h30 : Triomphe des Sonneurs…

Une douzaine de Bagadoù et Cercles de danses, + de 300 musiciens et danseurs, pour cette journée exceptionnelle.

Restauration sur place

bagadsalicornes22@hotmail.com

