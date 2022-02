Fête de la Bretagne Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Catégories d’évènement: Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Fête de la Bretagne Dol-de-Bretagne, 14 mai 2022, Dol-de-Bretagne. Fête de la Bretagne Dol-de-Bretagne

2022-05-14 – 2022-05-15

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne A l’occasion de la Fête de la Bretagne différentes manifestations sont organisées :

Concert du Chœur d’hommes de Bretagne, défilé en ville, animations dans la promenade des remparts.

Programme détaillé à venir mairie-dol@wanadoo.fr +33 2 99 48 00 17 http://www.dol-de-bretagne.fr/ A l’occasion de la Fête de la Bretagne différentes manifestations sont organisées :

Programme détaillé à venir Dol-de-Bretagne

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine